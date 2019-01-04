Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Galatasaray'da düne damga vuran Fatih Terim'in açıklamaları oldu. Tecrübeli teknik adam hem Serdar'la hem de Eren'le yolların ayrılacağını ve takımda iki oyuncuyu da düşünmediğini söyledi.

ALACAKLARIMI ALMADAN GİTMEM

Fatih Terim'in satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in 13 aydır para alamadığı ortaya çıktı. Tecrübeli stoperin Galatasaray'dan 1.8 milyon euroluk alacağı olduğu ve bunu almadan ayrılmayacağı ifade edildi.

Kendine kulüp bulması söylenen Serdar'ın, sözleşmesini feshetmek için 1.8 milyon euroluk alacaklarının ödenmesini ya da bonservisi konusunda yardımcı olunması istedi.

FENERBAHÇE SERDAR'I BEKLİYOR

Serdar Aziz'in menajeri Galatasaray'ın da onayıyla başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple görüşüyor ancak öncelik sarı-lacivertli takımda. Serdar'ın alacaklarından vazgeçip bonservisini alması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.