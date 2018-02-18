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Serdar Aziz: Penaltıyla alakası yok

Galatasaraylı Serdar Aziz, Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Aziz, kendisinin yer aldığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatta orada bana faul yapıldı." dedi.

AYAĞIMDA AĞRI VAR

Serdar Aziz, söz konusu pozisyonda yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemediğini anlatarak, "Ayağımda ağrı var. Durumum yapılacak kontrolün ardından belli olacak." ifadesini kullandı.

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