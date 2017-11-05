Serdar Aziz Tudor'dan özür diledi

Gençlerbirliği maçının son anlarında skor 5-1 iken sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Serdar Aziz, hocasından özür diledi.

DİKKATLİ OLMAM GEREKİRDİ

Tudor’un oyun içerisinde sürekli olarak kart görüp cezalı duruma düşmemesi için uyardığı sarı-kırmızılı oyuncu, “Skor 5-1 iken gördüğüm gereksiz kart için üzgünüm. Dikkatli olmam ve bunu tahmin etmem gerekirdi. Önemli bir maçta takımımı yalnız bırakacağım” diyerek pişmanlığını ortaya koydu.

Serdar’ın gördüğü kart ile cezalı duruma düşmesiyle beraber Tudor’un Başakşehir maçında savunmada 4’lüye dönüp Maicon-Denayer ikilisini göbekte oynaması bekleniyor.