Serdar Aziz: Tudor'un değişiklikleri nedeniyle zorlandık

Serdar Aziz, Galatasaray'ın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'e övgüler yağdıran Serdar Aziz, Igor Tudor'u ise eleştirdi. Tecrübeli oyuncu sezon sonu ise şampiyon olacaklarını söyledi.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 4 takım olduğunu anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu sezon zorlu bir lig oluyor. Sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Dört takım arasında ligin sonuna kadar mücadele devam edecektir. İnşallah sonunda biz şampiyon olacağız. Her takım elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mücadelemizin en iyisini sahaya koymaya çalışıyoruz. Diğer kulüplere bakmıyoruz. Kendi işimizi yapıp, sonunda şampiyon olmak istiyoruz."

FATİH HOCA TARTIŞILMAZ

Serdar Aziz, ilk yarının son haftasında Hırvat teknik adam Igor Tudor'un yerine Fatih Terim'in gelmesinin kendilerine faydalı olacağını söyledi. Fatih Terim'in teknik adamlığının tartışılmaz olduğunu dile getiren Serdar, "Teknik direktör değişikliğin bize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Tüm arkadaşlarım da böyle düşünüyor. İkinci yarıya zihinsel ve taktiksel olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey bizim için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

TUDOR'U ELEŞTİRDİ

Serdar Aziz, sezonun ilk 16 haftasında görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un işler iyi giderken yaptığı değişikliklerin kendilerini zorladığını belirtti.

Sistem ve oyuncu değişikliklerine kısa sürede adapte olmanın zorluğundan bahseden milli futbolcu, "Farklı sistemde, farklı oyuncularla oynamak hepimiz açısından zorlu oldu. İyi giderken bir şeylerin değişmesi oyuncular açısından gerçekten zor. Bunlarda zorlandık. O da sahaya yansıdı." ifadelerini kullandı.