Serdar Aziz: Türkiye'nin en iyi kadrosu bizde

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Devre arasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, FB TV'ye bir röportaj verdi. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli takımın Türkiye'nin en iyi kadroya sahip olduğunu belirtti.

SEZON BAŞINDA G.SARAY ŞAMPİYON OLUR DEMİŞTİ

Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde takımını ligin favorisi olarak gördüğünü söylemişti. Bir maçın ardından konuşan Serdar, "Şampiyonluğu çok istiyoruz, Galatasaray bu ligin favorisi ve en iyi takımıdır. Hayalimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu." şeklinde konuşmuştu.

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TÜRKİYE'NİN EN İYİ KADROSU FENERBAHÇE'DE

Bugün FB TV'nin konuğu olan Serdar Aziz, sezon başındaki fikirlerine oranla farklı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcu FB TV'de katıldığı programda, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluğun favorisidir. Bu seneyi atlatarak seneye daha iyi işler yapmalıyız. Bu bize ders olsun. Fenerbahçe bir daha böyle günler görmez, bir daha böyle günleri görmesi imkansız gibi bir şey. Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Türkiye'nin en iyi kadrosu bizde. Belki kişisel olarak herkes istediği performansı sergileyemedi ama daha iyi olacağız. Seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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