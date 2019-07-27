Ensonhaber.com'a dön

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.

| Haber Merkezi
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi
Yorum Yap

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de tatsız haberler peş peşe gelmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yüzünden hiç oynamayan Tolga Ciğerci, Hertha Berlin maçı öncesi sağ alt adelesinde yaşadığı sertleşme nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.

TOLGAY'IN AYAK LİFLERİ ZEDELENDİ

Alman ekibine karşı oynanan karşılaşmada ayağı burkulan ve liflerinde zedelenme meydana gelen Tolgay Arslan'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz'in ise 2 hafta sonra oynayacak duruma gelecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM