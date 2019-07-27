Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de tatsız haberler peş peşe gelmeye başladı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yüzünden hiç oynamayan Tolga Ciğerci, Hertha Berlin maçı öncesi sağ alt adelesinde yaşadığı sertleşme nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.
TOLGAY'IN AYAK LİFLERİ ZEDELENDİ
Alman ekibine karşı oynanan karşılaşmada ayağı burkulan ve liflerinde zedelenme meydana gelen Tolgay Arslan'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz'in ise 2 hafta sonra oynayacak duruma gelecek.