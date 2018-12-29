Serdar Aziz'den ilk açıklama

Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu.

TERİM'LE BİR SORUNUM OLAMAZ

Kadro dışı kararının ardından sessizliğini bozan Serdar Aziz, menajeri aracılığı ile yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim'den görüşmeden bir yere gitmeyeceğini söyledi.

ÖZÜR DİLEMEK BENİM GÜCÜME GİTMEZ

Serdar Aziz; "Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez. Fatih hoca ile bir araya gelmeden menajerimle hiçbir kulüple görüşmemesini istedim" şeklinde konuştu.