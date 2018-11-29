Serdar Aziz'e 3 maç ceza

Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı Süper Lig maçında Hüseyin Göçek'in penaltı kararına kızan Serdar Aziz, hakeme top attığı için kırmızı kart görmüştü.
DERBİDE SAHADA YOK
Tecrübeli futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Serdar Aziz, Beşiktaş derbisi, Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeycek.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."