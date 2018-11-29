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Serdar Aziz'e 3 maç ceza

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Serdar Aziz'e 3 maç men cezası verildi.

Serdar Aziz'e 3 maç ceza
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Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı Süper Lig maçında Hüseyin Göçek'in penaltı kararına kızan Serdar Aziz, hakeme top attığı için kırmızı kart görmüştü.

DERBİDE SAHADA YOK

Tecrübeli futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Serdar Aziz, Beşiktaş derbisi, Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeycek.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) 

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."



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