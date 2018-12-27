Serdar Aziz'i Maldivler yaktı

Bip Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'i gözden çıkardı.

Sivas maçı öncesinde takım otobüsünde ‘karnımda ağrı var’ diyen ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in 12 saat sonra Maldivler’e gitmesi Fatih Terim’i kızdırdı.

GÖZÜME GÖZÜKME

Fatih Terim, maçta oynamayıp tatile giden oyuncusuna “Bir daha gözüme gözükmesin” ifadeleri ile sert tepki gösterdi.

3-5 Ocak’ta Antalya’da yapılacak kamp kadrosuna Serdar Aziz’i dahil etmeme kararı alan Fatih Terim, 28 yaşındaki stoperin biletini kesti.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, kulüp tarafından arandığını ve kendisine bazı tasarruflarının olduğunun söylendiğini belirtti. Canatar, "Kulüp, Serdar ile ilgili kararını kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.