Serdar Aziz'in büyük değişimi

1 Terim, Diagne'ye gelen kötü ortalardan şikayetçi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin gol yollarında etkisiz olmasında kenarlardan gelen kötü ortaların da payı olduğunu düşünüyor.

2 Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

3 Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan, "Ben Galatasaray camiasının evladıyım. Benim Galatasaraylı oluşumu kimse değiştiremez." dedi.

4 Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, sinirden kale direğini yumrukladı.

5 Yanal'ın toplantısını Başakşehir'in sevinci böldü Ersun Yanal'ın basın toplantısı sırasında Başakşehirli futbolcular, salonun önünden tezahürat yaparak geçti. Yanal, toplantıya bir süre ara vermek zorunda kaldı.

6 TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek Trafik kazasında hayatlarını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek kararı alındı.

7 Ersun Yanal: Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık." dedi.

8 Süper Lig'de puan durumu Başakşehir, F.Bahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla G.Saray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 28 puanda kalan sarı-lacivetliler ise Göztepe'nin kazanırsa 15. sıraya gerileyecek.

9 Maç sonu sosyal medyada dönen caps Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan birisi Fatih Terim'in dudak capsi oldu.