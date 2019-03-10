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Serdar Aziz'in büyük değişimi

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in Bursaspor forması giyerken verdiği bir röportaj son dönemde gündem oldu. Serdar'ın değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, son günlerde gençlik hallerindeki görüntüsüyle konuşuluyor.

SERDAR AZİZ'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

2009 yılında Bursaspor forması giyerken yapılan bir röportajda farklı görünümüyle dikkat çeken Serdar'ı görenler tanımakta zorluk çekti.

Sosyal medyada başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever Serdar Aziz'in yaşadığı değişim karşısında şaşkılıklarını ifade etti.

Serdar Aziz'in Bursaspor'da verdiği röportaj - İZLE

Serdar Aziz'in fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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