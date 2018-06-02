Serdar Aziz'in gönlünde Real Madrid var

Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Serdar Aziz, mutlu sona ulaşacaklarına her zaman inandıklarını ve başarıya ulaştıklarını söyledi.

"REAL MADRİD'LE EŞLEŞMEK GÜZEL OLUR"

Oğlu Yaman Ali’nin daha bir yaşına girmeden şampiyonluk gördüğünü ve kendisine şans getirdiğini ifade eden sarı-kırmızılı futbolcu, Milan ile ilgili iddialara ise şu yorumu yaptı: "Evet ben de duyuyorum ama benim aklımda sadece Galatasaray var. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Taraftarımız da beni sürekli destekliyor. Onlar da uzun yıllar kalmamı istiyor. Bunları duyunca insan ister istemez kulübü daha da fazla sahipleniyor."





Oyun tarzının Ramos'a benzetilmesine de yanıt veren Serdar Aziz, "İnşallah Real Madrid karşımıza çıkar da Ramos’la güzel bir tesadüf olur. Dünyanın en iyi stoperlerinden, hatta en iyisi diyebileceğimiz Ramos'a benzetilmem güzel" ifadesini kullandı.