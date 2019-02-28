Serdar Aziz'in maliyetine 2 stoper alındı

Süper Lig'de devre arasın transfer dönemini son derece hareketli geçiren sarı-kırmızılı ekip yaptığı hamlelerin geri dönüşünü alıyor.

Galatasaray maliyetli oyuncuları Serdar Aziz ve Maicon'u gönderip yerlerine Marcao ve Luyindima'yı aldı. Cimbom'un yeni ikilisi performans olarak tam not alırken, ekonomik yönden de son derece ucuz.

2 STOPERİN TOPLAM KAZANCI 2 MİLYON EURO

Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takıma 2.3 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro maaş alan milli stoper alacaklarından da vazgeçti.

Serdar Aziz ve Maicon'la yollarını ayıran Galatasaray, 22 yaşındaki Marcao ve 24 yaşındaki Luyindima'yı kadrosuna kattı. 4 milyon euroya transfer edilen Marcao sezon sonuna kadar 400 bin euro alacak. Brezilyalı futbolcunun yıllık alacağı ise 800 bin euro.

24 yaşındaki Luyindama ise Standart Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı ve gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda olacak. Sezon sonuna kadar 600 bin euro alacak olan Kongolu stoperin yıllık maaşı 1.2 milyon euro.

Sarı-kırmızılı takımda Luyindama-Marcao ikilisinin toplamda yıllık kazancı 2 milyon euro. Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz de Galatasaray'da 2 milyon euro maaş alıyordu. Cimbom böylece Serdar'ın parasına iki stoper almış oldu.

Öte yandan Galatasaray, 2.2 milyon euro maaş alan Maicon'u da serbest bırakarak oyuncunun maliyetinden kurtuldu.