Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Serdar Aziz krizi karara bağlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçına hasta olduğu gerekçesiyle çıkmayan ancak hemen sonrasında Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'i takımdan gönderme kararı aldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in "takımdan gönderilsin" raporu verdiği Serdar Aziz'in geleceğini konuşmak için menajer Haluk Canatar ile dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirmişti.
FESHETME KARARI ALINDI
Bugün yeniden bir araya gelen ikili, Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshi üzerinde mütabakata vardı.
Galatasaray'ın 28 yaşındaki stoperle ilgili resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.