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Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da, "karnım ağrıyor" diyerek Sivasspor maçında oynamak istemeyen, ertesi gün ise Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in bileti kesildi.

Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray'da Serdar Aziz krizi karara bağlandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçına hasta olduğu gerekçesiyle çıkmayan ancak hemen sonrasında Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'i takımdan gönderme kararı aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in "takımdan gönderilsin" raporu verdiği Serdar Aziz'in geleceğini konuşmak için menajer Haluk Canatar ile dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirmişti. 

FESHETME KARARI ALINDI

Bugün yeniden bir araya gelen ikili, Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshi üzerinde mütabakata vardı.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki stoperle ilgili resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.

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