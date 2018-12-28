1 Çalım atmak isteyen kaleci kendi kalesine gol attı İtalya takımlarından Ascoli forması giyen kaleci Perucchini, Palermolu futbolcuya çalım atmak isterken topu ayağından fazla açında kendi kalesine gol attı.

2 Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi Galatasaray'da, "karnım ağrıyor" diyerek Sivasspor maçında oynamak istemeyen, ertesi gün ise Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in bileti kesildi.

3 Galatasaray'dan Falcao atağı Monaco Kulübü'ne olan yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu.

4 Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular 3 büyüklerde birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beklentileri karşılayamayan isimlerle ya ocak ayında ya da lig bittiğinde yollar ayrılacak.

5 İlk yarının bidon 11'i Geçtiğimiz günlerde ilk yarının en iyi 11'ini yapmıştık. Bugün ise 17 hafta boyunca beklentileri karşılayamayan isimlerden bir kadro oluşturduk.

6 Beşiktaş Serdar Aziz'in peşinde Fatih Terim, "karnım ağrıyor" diyerek Sivas maçında oynamayan ancak ertesi gün Maldivler'e giden Serdar Aziz'i kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi. 28 yaşındaki stoperin adı Beşiktaş'la anılıyor.

7 Ersun Yanal'ın yerli transfer listesi Yeniden takım ruhu oluşturmak için kaliteli yerli futbolculara ihtiyacı olduğunu söyleyen Ersun Yanal, yönetimden Tolgay, Sadık, İrfan Can ve Emre Kılınç'ın alınmasını istedi.

8 Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık Ozan Kabak'a yeni sözleşme teklif ederek 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncunun temsilcilerine takıldı.

9 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Ali Koç tepkisi Mustafa Cengiz'in kendisi için "sokak kabadayısı" diyen Ali Koç'u locasında ağırlayıp samimi görüntüler vermesi Fatih Terim'i kızdırdı.