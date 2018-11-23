Serdar Aziz'in tartışmalı penaltı pozisyonu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konuaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Konyaspor'un penaltıdan kazandığı golün pozisyonu tartışmalara neden oldu.

HÜSEYİN GÖÇEK PENALTI VERDİ

Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ederken maçın 90. dakikasında, ceza sahası içinde Skubic, Serdar Aziz'in hamlesinin ardından yerde kalırken, Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Ardından VAR hakemleri ile görüşen Göçek, kararını değiştirmedi. Karara sinirlenen Serdar Aziz topu hakeme fırlatınca kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

YORUMCULAR PENALTI DEĞİL DEDİ

Ancak maçın ardından pozisyonu değerlendiren spor yorumcuları Rıdvan Dilmen, Ali Ece, Erman Toroğlu ve Önder Özen, ilk müdahalenin topa olduğunu ve pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

HAKEMLER TEPKİ TOPLUYOR

VAR hakemleriyle konuşan Hüseyin Göçek, tartışmalı pozisyonda VAR'a gitmeden karar verince sert şekilde eleştirildi.

Daha önce lig maçlarında, tam tersi şekilde sonuçlanması gereken pozisyonlar da bile VAR'ı izlemeyen hakemler, futbolseverlerin tepkisini toplamaya devam ediyor.