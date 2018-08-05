Serdar Gürler Huesca'yla anlaştı

Osmanlıspor'dan Serdar Gürler, La Liga'ya transfer oluyor...

Bu sezon La Liga’da mücadele edecek olan Huesca, Osmanlıspor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Serdar için 3 milyon euroyu gözden çıkaran Huesca’nın kısa süre içinde başkent ekibi ile resmen anlaşıp, transferi açıklaması bekleniyor.

İspanyol temsilcisi, 26 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fransa doğumlu Serdar, kariyerine Sochaox’da başladı. Daha sonra Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği’nde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonu Osmanlıspor’da geçirdi.