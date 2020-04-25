Serdar Güler yeniden Trabzonspor'a dönüyor

Elazığspor'da yaptığı çıkışla 2014 yılında Trabzonspor'a transfer olan Serdar Gürler, bordo-mavili kulüpte istediği performansı sergileyemeyince 2 sene sonra kulüp tarafından takımdan gönderilmişti.

Daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan ve oradan da Osmanlıspor'a geçen yetenekli oyuncu, yeniden çıkışa geçerek İspanyol ekibi Huesca'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Kısa süren La Liga macerasının ardından Göztepe formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen 28 yaşındaki oyuncuyu eski kulübü Trabzonspor istiyor.

6 GOL 6 ASİST

Bordo-mavili yönetimin, 2022 yılına kadar Huesca ile sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katarak yerli havuzunu genişletmek istediği öğrenildi.

Serdar'ın da yeniden Trabzonspor'a dönüp kendini bu sefer kanıtlamak istediği belirtildi.

Bu sene İzmir ekibiyle 26 maça çıkan Gürler, 6 gol atıp 6 da asist yaptı.