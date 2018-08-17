Serdar Gürler: Beşiktaş istedi La Liga'yı seçtim

Osmanlıspor'dan La Liga ekibi Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, İspanyol ekibinde basın toplantısına çıktı ve Beşiktaş'ın teklifine rağmen Huesca'yı tercih ettiğini söyledi.

LA LİGA HAYALİMDİ

Huesca ile yaklaşık 40 gün boyunca görüştüğünü belirten Serdar, "La Liga benim hayalimdi. Transfer süreci çok uzun oldu, yaklaşık 40 gün sürdü. Kulübe bu süreçteki sabrı için teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ın da teklif yaptığını söyleyen milli oyuncu, "Beşiktaş benim transferimi istedi ancak Huesca'dan teklif aldıktan sonra, ben hep buraya transfer olmak istedim. Huesca'ya gelmek için savaştım, yapabileceğim tüm fedakarlığı yaptım. Bu kulübün bir parçası olmak için her şeyi yaptım. Benim için bu şehrin ve takımın bir parçası olmak çok önemli, çünkü tarihlerinde ilk kez ligde yer alıyorlar. Şu anda bile gerçekleştiğine inanamıyorum" ifadelerini kullandı.