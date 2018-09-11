Serdar Gürler: Bize inanmayanlara kapak olsun

Biz genç bir takımız diyen Serdar, "2-0'dan gelip 3-2 kazanmayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. Bu galibiyet bize inanmayanlara kapak olsun" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun tepkisini çeken bu sözlerin ardından bir açıklama daha yayınlayan milli futbolcu, sözlerinin Türk halkına yönelik olmadığını belirtti. Rusya maçı sonrası bir Rus gazetecinin "Çok genç ve çok iyi takıma sahipler ama milli ruhları yok" sözünün kendisini ateşlediğini söyleyen Gürler, "Arkadaşlar yanlış bir anlaşılma var o lafım bizim Türk insanlarına değil Rusya maçından sonra bir Rus gazetesineydi" dedi.