Serdar Gürler: Camp Nou tuvaletinde ağladım

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de oynayan Serdar Gürler, geçtiğimiz gün Spor Arena'nın Instagram hesabından yapılan bir canlı yayına katıldı.

Taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Gürler, kariyeriyle ilgili olarak da konuştu.

''CAMP NOU TUVALETİNCE AĞLADIM''

Bir dönem İspanya'nın Huesca ekibinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Barcelona'ya 8-2 mağlup oldukları karşılaşmayı anlattı.

Maçtan önce orada bulunduğu için mutluluk gözyaşları döktüğünü belirten Gürler, ''Barcelona maçında Camp Nou’da tuvalete gidip ağlamıştım. Maçtan önce soyunma odasına gidip ağladım. Şükür edip ağladım, mutluluk gözyaşlarım aktı. Belki de maçın 8-2 biteceğini tahmin ederek önceden dökülmüş.'' dedi.