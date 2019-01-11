Serdar Gürler Göztepe'de

Süper Lig'de Osmanlıspor'da parlayan ve milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, takımının küme düşmesinin ardından İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Göztepe, Huesca'da forma giyen Serdar ile kiralık olarak 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Son olarak La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya vardık.

14 Eylül 1991 tarihinde Fransa/Haguenau'da dünyaya gelen Serdar, Sochaux altyapısında forma giyip A Takıma kadar yükseldikten sonra 2012/2013 sezonunda Elazığspor'a transfer olarak Türkiye perdesini açtı.

Elazığspor'un ardından Trabzonspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor forması giyen milli oyuncu son olarak 2018/2019 sezonu başında İspanya ekiplerinden Huesca'ya transfer olmuştu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 21 kez milli formayı giyen Serdar Gürler'in kariyerinde A Milli Takımımız ile 7 maç tecrübesi bulunuyor. Hoş geldin Serdar!