Serdar Gürler'den eleştirilere sert cevap

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da top koşturan Serdar Gürler, geçtiğimiz günlerde La Liga'da takımlarında Huesca'ya transfer oldu.

Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı maçta, takımının haçlı formasını giydiği için sosyal medyada eleştirilmişti.

Serdar, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

BU FORMAYI GİYDİM DİYE MÜSLÜMANLIKTAN MI ÇIKTIM

Serdar Gürler, "bu formayı giydiğim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım?" dedi ve "İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Serda Gürler'in o paylaşımı:

"Benim her dine, her insana saygım sonsuzdur. Müslümanlık insanın giydiği forma değildir. Müslümanlık insanın kalbindedir. Ben bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım? Çoğunuza göre öyleymiş ama unutmayın. Elhamdulillah Müslümanım ve burda da Müslümanlığımı yaşamaya devam edeceğim ve buradaki insanlar buna saygı duyuyor. İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz benim burada sizin desteğinize ihtiyacım var eleştirinize değil. Son olarak SD Huesca'ya geldiğim icin inanilmaz mutluyum ve beni olduğum gibi kabul eden taraftarlara sonsuz teşekkürler."