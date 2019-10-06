Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe evinde Kaysersipor'u konuk etti.
Mücadele Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, eşine az rastlanır bir durum yaşandı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Göztepe lehine penaltı atışı kullanmak için topun başına geçen Serdar Gürler, topu ağlarla buluşturdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
PENALTI İPTAL EDİLDİ
Ancak gol sonrası Kayserisporlu futbolcuların hakeme itirazı üzerine Cüneyt Çakır, VAR'a giderek kullanılan penaltı atışını inceledi.
Cüneyt Çakır, penaltı atışında Serdar Gürler'in atış sırasında iki kez topa dokunduğunu tespit etti.
Ağlara giden top gol sayılmazken hakem Cüneyt Çakır penaltıyı iptal etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)