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Serdar Özkan sahalardan 1 ay uzak kalacak

Gençlerbirliği Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Serdar Özkan sahalardan 1 ay uzak kalacak

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kırmızı-siyahlı kulübün doktoru Gürhan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 43. dakikasında sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan Serdar Özkan'ın çekilen MR sonuçlarında "sol üst adalesinde ikinci derece yırtık" tespit edildiğini belirtti.

Dönmez, Serdar'ın tedavisi nedeniyle takımla çalışamayacağını ve bu sürecin 6 haftayı bulabileceğini kaydetti.

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