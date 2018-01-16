Serdar Sarıdağ: Eto'o Beşiktaş'a transfer olamaz

Beşiktaş'ı yakından takip eden Milliyet muhabiri Serdar Sarıdağ, siyah-beyazlı ekibin gündemindeki forvetlerin son durumunu anlatırken, Eto'o'nun transeferinin gündemde olmadığını belirtti.

"KAPIDAN İÇERİ GİREMEZ"

Sarıdağ, "Zlatan'ın sakatlık riski var, Balotelli çok iyi, formunda fakat Şenol Güneş ile Balotelli'yi aynı kareye sığdıramıyorlar. Balotelli ile görüşüldü, ancak çekince var. Benteke, Mandzukic de listede, mali ve teknik süzgeçten geçmesi lazım. Geriye iki isim kalıyor: Slimani ve Gameiro. Transfer için uçak hazır vaziyette. Kuzeye mi yoksa güneye mi gider. Ya İngiltere'ye ya İspanya'ya gider ikisinden biri olsun." dedi.

Eto'o transferinin mümkün olmadığını ifade eden Sarıdağ, "Başkan Fikret Orman geçen yıl transfer döneminde yaşananlardan dolayı Eto'o'ya kızgın ve soğuk. 'Bu kulüpten içeri sokmam' diyor. " şeklinde konuştu.