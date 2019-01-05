Serdar Taşçı Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.
1.5 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI
Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki stoper Serdar Taşçı ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak. İstanbul İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirdi.