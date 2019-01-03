Serdar'dan sonra Eren de gitti

Galatasaray'da büyük revizyon başladı...

Sivasspor maçı öncesi karın ağrıları olduğunu söyleyerek karşılaşmada forma giymek istemeyen Serdar Aziz, ertesi gün Maldivler'e tatile gidince ortalık karışmıştı.

Fatih Terim'in isteği üzerine oyuncunun menajerini kulübe çağıran sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun temsilcisine "Serdar'a kulüp bul" talimatı vermişti.

Fatih Terim'den Serdar Aziz ve Eren açıklaması - VİDEO

Yaşanan olayların ardından Terim'le görüşmek isteyen Serdar, hocasından özür dilese de tecrübeli teknik adam kararından dönmedi. Bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşan 28 yaşındaki stoper, takım bulması halinde Galatasaray ile yollarını ayıracak.

EREN DE GİTTİ

Sezonun ilk yarısında sakatlığını bahane eden, fedakarlıktan kaçınan futbolcularla tek tek yollarını ayıracak olan Cimbom'da Serdar'ın ardından Eren Derdiyok da takımdan gönderildi.

Her iki futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun" şeklinde konuştu.

Kritik maçlarda forma giymeyen, oynadığı karşılaşmalarda ise kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran 30 yaşındaki futbolcuyla görüşen yönetim, "Seni ikinci yarıda düşünmüyoruz" dedi.

Her iki futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun" şeklinde konuştu.

OZAN VE RODRİGUES DE AYRILABİLİR

Öte yandan Ozan Kabak'la yeni sözleşme imzalayamayan Galatasaray yönetimi, genç oyuncusunu kaptırmak üzere. Watford'un serbest kalma bedeli olan 7.5 milyon euroyu ödemesi durumunda 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak.

Rodrigues'in durumu ise belirsiz. Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımıyla 9 milyon euro karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun kulüple anlaşmasını bekliyor.



