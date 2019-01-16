Serdar'ın UEFA tehdidine G.Saray'dan yanıt

Galatasaray yönetimiyle Serdar Aziz arasında adeta soğuk savaş yaşanıyor.

Serdar, kadro dışı kaldıktan sonra sarı-kırmızılı ekipten alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Galatasaray yönetimi ise Fenerbahçe'yle anlaşan milli futbolcudan alacaklarından vazgeçip üstüne 2 milyon euro da bonservis bedeli getirmesini istedi.

SERDAR, GALATASARAY'I TEHDİT ETTİ

Serdar Aziz, kendisini serbest bırakmayan Galatasaray yönetimini UEFA'yla tehdit etti. Bonservisi verilmezse borçsuzluk kağıdını imzalamayacağını kulübe bildirdi. Takımdan ayrılmak için her yolu deneyen deneyimli futbolcunun bu hamlesine ise Galatasaray'dan cevap geldi.

Serdar'ı bedava ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmak istemeyen Galatasaray, oyuncunun 1.8 milyon euroluk alacaklarını ödeyecek ve borçsuzluk kağıdını imzalatacak. Alacakları ödendikten sonra ise Serdar'dan 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli getirmesi istenecek.

BONSERVİS PARASI GETİRMEZSE U21'E GİDECEK

Fatih Terim'in tamamen gözden çıkardığı Serdar Aziz, devre arası transfer dönemi bitmeden kulüptan ayrılamazsa U21 takımına gönderilecek. Takımdan ayrı çalışan Serdar, sezon sonu yeniden satış listesinde olacak.