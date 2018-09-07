Serena Williams 31. Grand Slam finalinde

Geçtiğimiz gün oynanan yarı final maçlarında ilk olarak 36 yaşındaki Serena Williams ile 19 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova karşı karşıya geldi.

SERENA'NIN RAKİBİ OSAKA

Kariyerinin 24. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan Williams, 66 dakika süren ve 5 kez servis kırdığı maçı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Tek kadınlardaki diğer yarı final mücadelesinde ise Naomi Osaka, 14 numaralı seribaşı Madison Keys'i 6-2 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de final oynama şansı yakaladı.

Serena Williams ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında henüz 1 yaşında olan Naomi Osaka, aynı zamanda Grand Slam'lerde finale yükselme başarısı gösteren ilk kadın Japon tenisçi oldu. Williams ile Osaka arasındaki final maçı cumartesi gecesi oynanacak