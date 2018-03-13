Serena Williams, ablası Venus'e yenildi

Yaklaşık 14 ay süren hamilelik arasının ardından dönüşünü Indian Wells ile gerçekleştiren Serena Williams'ın yolunu ablası Venus Williams kesti.

Williams kardeşlerin 29. düellosuna sahne olan Indian Wells üçüncü tur maçında kazanan, 6-3 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla Venus oldu. Maç boyunca çok sayıda basit hataya imza atan Serena karşısında servis kırma şanslarını daha iyi değerlendiren Venus, 1 saat 25 dakika süren mücadeleden galibiyetle ayrılarak 2014 Rogers Cup yarı finalinden bu yana kardeşi önündeki ilk zaferini elde etti.

Williams kardeşler son olarak 2017 Avustralya Açık finalinde karşı karşıya gelmiş, bu maçla birlikte kariyerinin 23. Grand Slam zaferine ulaşan Serena daha sonra kızı Alexis Olympia'nın doğumu için tenis kariyerine ara vermişti. Indian Wells'e 8 numaralı seribaşı olarak katılan Venus Williams, dördüncü turda 21 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ile karşılaşacak.