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Serena Williams galibiyetle döndü

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın üçüncü gününde, tek erkeklerde Nadal ile tek kadınlarda Serena, Muguruza ve Sharapova ikinci tura yükseldi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Çek Kristyna Pliskova ile karşılaştı. 36 yaşındaki Williams, 1 saat 45 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2- 0 yendi. ABD'li tenisçi, ikinci turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile eşleşti.

NADAL VE SHARAPOVA TURLADI

Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, Hollandalı Richel Hogenkamp'ı 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2015 yılından bu yana Fransa Açık'ta ilk kez ikinci tura çıkma başarısını gösterdi. İlk turda 2009 şampiyonu Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşan 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza da rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Muguruza ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile eşleşti.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 129. basamağındaki Simone Bolelli arasında yağmur nedeniyle ertelenen ilk tur maçına bugün devam edildi. Setlerde 2-0 (6-4, 6-3) önde olan İspanyol tenisçi Nadal, tiebreak'e giden üçüncü seti 7-6, mücadeleyi de 3-0 kazanarak tur atladı.

Nadal'ın ikinci turdaki rakibi Arjantinli Guido Pella oldu. Avustralyalı James Duckworth'u 6-3, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak. 5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Fransız Nicolas Mahut'u 1-6, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

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