Serena Williams ve Andy Murray, Wimbledon'dan elendi

Wimbledon'da devam eden tenis heyecanında sürpriz yaşandı.Karışık çiftlerde Büyük Britanyalı Andy Murray ile birlikte oynayan, ABD'li Serena Williams turnuvaya üçüncü turda veda etti.

TURNUVAYA VEDA ETTİLER

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da undefined İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, yıldız tenisçiler ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karışık çiftler üçüncü tur maçında karşılaştı.

Melichar-Soares ikilisi, 1 saat 30 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.