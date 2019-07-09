Serena Williams'a 10 bin dolar ceza

1 Galatasaray Fernando'yu gönderip Mesa'yı alıyor İspanyol basını, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando ile Sevilla'dan Roque Mesa'nın takas edileceğini yazdı.

2 Muriç'e karşılık Rize'ye verilen futbolcular Rizespor'dan alınan Vedat Muriç'in maliyeti belli oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine 3.5 milyon euronun yanı sıra 4 futbolcu verecek.

3 Genç futbolcularımıza teklif yağıyor 14 yabancı kuralı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerine futbolcu satmaya başlayan kulüplerimize teklifler gelmeye devam ediyor. Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan ve Elif son dönemin en gözde isimleri.

4 Adriano'nun yerine Filipe Luis Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı Filipe Luis'i transfer ediyor.

5 Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekibe imza atan Kosovalı futbolcunun, acıklı hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.

6 Beşiktaş antrenmanında vinçli takip Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

7 Altay Bayındır Fenerbahçe'de Fenerbahçe Ankaragücü'nde forma giyen, kaleci Altay Bayındır'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

8 Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Kosovalı Donisi Avdijaj'ı transfer ettiğini duyurdu.

9 Galatasaray Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Selçuk, 4 milyon TL maaş alacak.