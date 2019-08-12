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Serena Williams'a finalde sakatlık şoku

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Rogers Kupası tek kadınlar finalinde karşılaştığı Amerikalı Serena Williams, sakatlığı nedeniyle maçtan çekilince şampiyon oldu.

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Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 2001, 2011 ve 2013 şampiyonu Serena Williams ile ilk finaline çıkan Bianca Andreescu karşılaştı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE MAÇI BIRAKTI

Dünya sıralamasının 10. basamağındaki Serena Williams, klasmanın 27. sırasındaki Andreescu'ya karşı 3-1 geriye düştükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.

GENÇ RAKİBİ TESELLİ ETTİ

Finali hükmen kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan 37 yaşındaki Williams'ı, 19 yaşındaki rakibi Andreescu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

ANDREESCU'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU

Andreescu, bu yıl kazandığı Indian Wells'ten sonra Rogers Kupası'nı da alarak kariyerinin 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

ANNELİK, SERENA'YA YARAMADI

23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi eski dünya 1 numarası Williams, anne olduktan sonra oynadığı 4. finali de kaybetti.

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