Serena Williams'ı yenen Osaka ABD Açık'ta şampiyon

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı. 20 yaşındaki Osaka ayrıca tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Osaka, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, gözyaşlarına hakim olamayarak "Herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Maçın böyle bitmesine üzüldüm. Herkese maçı izledikleri için teşekkür ederim. Annem benim için çok fedakarlıkta bulundu. Buraya gelerek maçımı izlemesi benim için büyük anlam taşıyor çünkü normalde bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

Babasının maçta olmadığı bilgisini paylaşan Osaka, "O fiziksel olarak maçlarımı izlemez. Onun yerine etrafta yürür." ifadeleriyle seyircilerde gülüşmelere neden olurken, "ABD Açık finalinde Serena Williams ile karşılaşmak her zaman hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum Serena." dedi.

Osaka, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu. 36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı.