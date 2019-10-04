Serge Gnabry: Bayern'e gitmeme babam izin vermemişti

Bayern Münih'in yıldız isimlerden Serge Gnabry, Bayern Münih Magazin'in 51. sayısına konuştu.

Tottenham karşısında 4 gol birden bulan Serge Gnabry, verdiği röportajda, "10 yaşında babama Bayern Münih'e katılmak istediğimi söylemiştim fakat izin vermemişti" dedi.

"ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

Babasının bu isteğini reddetmesi üzerine, "Çok üzülmüştüm ve ağlamıştım fakat babam kararından vazgeçmemişti" yorumunda bulundu.

Serge Gnabry, 2017 yılında 8 milyon euro bedel ile Werder Bremen'den Bayern Münih'e transfer oldu ve çıktığı 50 maç sonunda 18 gol 13 asistlik performans sergiledi.