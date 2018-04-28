Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor

Beşiktaş 100. yılda Galatasaray'ı Sergen Yalçın'ın golüyle yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. İki ezeli rakip yine şampiyonluk açısında son derece kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin efsane futbolcusu Sergen de bu karşılaşmyı 100. yılda oynanan maça benzetti.

100. YILI HATIRLATTI

Sergen Yalçın, "Bu maç bana Beşiktaş’ın 100’üncü yılındaki derbiyi hatırlatıyor. 100’üncü yılda Süper Lig’de 12. şampiyonluğun golünü 90’ıncı dakikada attım. Tarih tekerrür eder mi, eder. Şu anda 4 takımın da şampiyonluk şansı son dakikaya kadar var görünüyor. Fakat Beşiktaş’ın geriye kalan tüm maçlarını kazanması da yetmeyebilir, çünkü Medipol Başakşehir’in mutlaka puan kaybetmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sergen 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü anlattı - İZLE

BU KEZ ÇOK DAHA ZOR

Yalçın, "Ama öncelikle Beşiktaş’ın, pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray’ı yenmesi gerekir. Son iki sezondur Beşiktaş, orada Galatasaray’ı yeniyor ama bu sezon Galatasaray da şampiyonluğa oynuyor. Yani siyah beyazlılar için çok daha zor olacak derbi... Derbinin yıldızı olmaz takımın yıldızları olur. Beşiktaş’ta Quaresma, Adriano, Gökhan Gönül, Oğuzhan gibi isimler öne çıkabilir. Tosic bile sürpriz bir işe imza atabilir duran toplarda" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın derbiyi 1-0 kazanacağını ifade etti.