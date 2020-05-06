Sergen Yalçın, 3 sol ayaklı genç seçti

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ekonomik anlamda yaşanan sorunlar nedeniyle genç ve yerli oyunculara yönelmişti.

Daha önce Samet Aybaba ile yapılan 'feda' döneminin bir benzerini gerçekleştirmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adam, 3 genç sol ayaklı oyuncunun ismini yönetime iletti.

''İLERİYE DÖNÜK YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ''

Sergen Yalçın'ın, yönetime, "İleriye dönük yatırım yapmaya mecburuz, bu nedenle bu isimleri kadromuza şimdiden katmak bize ileride güç katacaktır." şeklinde bir rapor sunduğu ifade edildi.

İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden alınması istediği oyuncular:

BURAK İNCE (ALTINORDU)

Orta sahanın ortasında oynuyor. 2004 doğumlu sol ayaklı. 1. Lig'de 16 maçta 2 gol attı 1 de asist yaptı.

METEHAN GÜÇLÜ (RENNES)

Forvet oynuyor. 1999 doğumlu. Sol ayaklı PSG'nin altyapı takımından Rennes'in A takımına geldi

ALİ EREN İYİCAN (OSMANLISPOR)

Sol bek ve stoper. 1999 doğumlu. U-21 Milli Takımı'nda oynuyor. Bu sezon 26 maçta 5 asist yaptı.