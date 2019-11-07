Sergen Yalçın 4 maç ceza aldı

Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçlarının ardından bazı takımlar Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya'ya yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart görerek tribüne gönderilmişti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

PFDK, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdiğini açıkladı.

Sergen Yalçın, Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü (Türkiye Kupası) maçlarında takımının başında olamayacak.

İşte açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

"BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BTC TÜRK MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

4 BÜYÜKLERİN PFDK KARARLARI

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 114, 115, GÜNEY TRİBÜN 119, 115, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, resmi twitter hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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