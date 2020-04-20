Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği bu süreçte futbol dünyasından önemli isimler sosyal medya üzerinden yayınlara katılarak taraftarlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cem Payaslı'nın Instagram hesabından yaptığı bir yayına konuk oldu.

''SEYİRCİSİZ FUTBOL ÇOK KEYİFSİZ''

Futbolun akıbetiyle ilgilli açıklamalarda bulunan Yalçın, ligin kalanının Antalya'da oynatılma düşüncesini sağlıksız bulduğunu söyledi.

Yalçın, ''Haziran ve temmuz ayında Antalya’da futbol oynamak bana intihar gibi geliyor. Bu durumun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca seyircisiz futbol, çok keyifsiz.'' dedi.

Sergen Yalçın: Antalya'da maç oynatmak intihar ViDEO

''ÖNDE OYNAYAN, AGRESİF BİR TAKIM İSTİYORUM''

Beşiktaş'ı çalıştırmaya başladığından itibaren kurmaya çalıştığı takımı da anlatan 47 yaşındaki teknik adam, ''Boateng’i, Boyd’u, Lens’i ve N’Koudou’yu daha verimli kullanmaya çalıştık. Önde oynayan ve agresif bir takım istiyorum.'' şeklinde konuştu.