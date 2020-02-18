Sergen Yalçın antrenmanda şov yaptı

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü antrenmanda adeta şov yaptı.

Birçok futbolsevere göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olan Yalçın, adeta eski günlerinden kesitler sundu.

Yaptığı şık hareketlerle futbolcuları kendine hayran bırakan Yalçın, çift kale maçta önüne gelen topu harika bir vuruşla ağlara gönderince, basın mensupları tarafından alkışlandı.