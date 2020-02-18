Ensonhaber.com'a dön

Sergen Yalçın antrenmanda şov yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugünkü antrenmanda attığı gol ve yaptığı şık hareketlerle futbolcuları kendine hayran bıraktı.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın antrenmanda şov yaptı
Yorum Yap

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü antrenmanda adeta şov yaptı.

Birçok futbolsevere göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olan Yalçın, adeta eski günlerinden kesitler sundu.

Yaptığı şık hareketlerle futbolcuları kendine hayran bırakan Yalçın, çift kale maçta önüne gelen topu harika bir vuruşla ağlara gönderince, basın mensupları tarafından alkışlandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM