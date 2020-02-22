Sergen Yalçın: Ben oyunculara gol atmasını öğretemem

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YARIŞIN İÇİNDE OLDUĞUMUZ SÖYLENEMEZ"

"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum."

"POZİSYONA GİRDİN Mİ ATACAKSIN"

Diaby'nin maçın kritik anında kaçırdığı gol pozisyonuna da değinen Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Her şeyi yaptık bugün. Oyuna hakimdik. Çok pozisyona girdik. Oyuncularım istekli ve arzuluydu. Ancak böyle maçları küçük ayrıntılar belirliyor. Girdin mi atacaksın yani."

"VURUŞ, OYUNCUYA ÖĞRETİLMEZ"

"Ben antrenmanda frikik atarak, vuruş yapmayı öğrenmedim..Vuruş, oyuncuya öğretilmez. Fizik yüklenir, taktik anlatılır, vuruş öğretilmez."

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır