Sergen Yalçın: Beşiktaş için hazırım

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminin resmi olarak sona ermesiyle takımın başına geçecek ismin Sergen Yalçın olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"FEDAKÂRLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Yapılan toplantıda genç teknik adamın, Beşiktaş'la para konuşmadığı öğrenildi. Yalçın'ın, "Beşiktaş'ın içinde olduğu zor durumun farkındayım. Harcama limiti yüzünden yaşanan sıkıntılar ortada. Ben her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım, Beşiktaş'la para konuşmam" dediği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulüpteki sorunlar nedir diye toplantı yaptık ve sonuçlar değişik oldu. Pazartesi günü toplantı yapacağız sonra karara varacağız. Olay şimdilik bu. Siz merak ediyorsunuz ben de ediyorum. Yöneticilerimin de fikri olacak. Pazartesi bir şey çıkar. Sonra görüşmeler olacak, cevabını alırsınız."