Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı.

Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

AVCI ÖZEL ARACA BİNDİ

Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" dedi.

Sergen Yalçın: Beşiktaş inşallah toparlanır - İZLE