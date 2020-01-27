Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, takımın başına kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ı getirdi.

İMZA 1,5 YILLIK

Yönetimin 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

KAVUŞACAĞIZ DEMİŞTİ, KAVUŞTU

Öte yandan Yalçın aylar önce bir muhabirin "Sizi isteyen Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı?" şeklindeki sorusuna "Bir gün kavuşacağız" diyerek cevap vermişti. Böylece genç teknik adam amacına ulaşmış oldu.

Sergen Yalçın: Bir gün kavuşacağız - İZLE