Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın yeri benim için ayrı

Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Beşiktaş'ın yerinin çok farklı olduğunu ve Avrupa'ya açılmak istediğini dile getirdi.

"Bizim için kariyer planlaması çok önemli, ben 6 senedir hocalık yapıyorum bu sene 7. senem, planlamam şu Malatyaspor artık bizim için final senesi artık ekip olarak kendimizi yukarı atmak istiyoruz. Avrupa veya büyük takımı çalıştırmak istiyoruz, Avrupa kupası bizim için bundan dolayı çok önemli, final senemiz olduğunu düşünüyorum.Bu yüzden burada başarılı olmamız çok önemli, yukarıya çıkış biletimiz buradan geçiyor, yoksa buralarda debelenmeye başlayacağız."

BEŞİKTAŞ'IN YERİ AYRI

"Beşiktaş benim için farklı bir yer, 10 yaşımda oynamaya başladım. Beşiktaş tarihinin en iyi 2 kadrosundan birinde oynadım, önemli başarılar yakaladım, tabiki Beşiktaş benim için çok önemli. Galatasaray’da 2 sene oynadım 2sinde de şampiyon olduk, Trabzonda da oynadım ve orayıda çok seviyorum ama tabiki Beşiktaş’ın yeri ayrı. Bende en çok yer eden teknik adamlar Fatih Terim, Lucescu ve Löw diyebilirim. İdolüm yok, kendim gibi olmak istiyorum. Birini örnek almak çok sağlıklı gelmiyor bana."