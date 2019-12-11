Sergen Yalçın: Beşiktaş'tan puan almak istiyoruz

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Yalçın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki konumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Bu hafta Beşiktaş ile yapacakları maçın kolay olmayacağına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu: "Büyük takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Oyuncularımız ciddi bir baskı altında oynayacak. Taraftar baskısı çok fazla olacak. Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya hazır, hepsi bu tür maçları oynadı. İyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu anki tek beklentimiz. Bu hafta da oyun anlamında hazırlanacağız, hangi planlamayla oynayacağımıza hazırlanacağız. İyi bir oyun ve skorla dönmeyi umuyorum."