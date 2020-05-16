Sergen Yalçın: Caner'le Gökhan'dan memnunum

Adı Fenerbahçe ile anılan Caner ile Gökhan'ın takımda kalıp kalmayacağı, Beşiktaş'ta en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Tecrübeli oyuncularla ilgili ilk kez konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, kararı sezon sonunda vereceğini söyledi.

"OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Yalçın, “Şu an elimizdeki mevcut kadrodaki tüm oyunculardan benim hiçbirisi ile ilgili olumsuz düşüncem yok. Şu anda Gökhan, Caner, Necip’ten memnunum. Takımda kalıp kalmayacaklarına sezon sonunda karar vereceğiz.” dedi.

ÇARŞAMBAYA KADAR İDMAN YOK

47 yaşındaki teknik adam ayrıca, gelen koronavirüs haberlerinin ardından çarşamba gününe kadar antrenman yapmayacaklarını, yapılacak testlerin ardından yeni bir yol haritası çizeceklerini söyledi.