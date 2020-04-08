Sergen Yalçın evde transfer listesi oluşturuyor

1 IFAB, yeni kuralları duyurdu IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.

2 Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz Koronavirüs nedeniyle hastanede gördüğü tedavi tamamlanan ve taburcu olan Fatih Terim, "Virüsü kimden aldım bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" dedi.

3 Ronaldinho, kalan cezasını ev hapsiyle ödeyecek Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla 'Ronaldinho', ev hapsine alındı.

4 FIFA: Futbolcu sözleşmeleri, ligler bitene kadar geçerli Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

5 Erling Haaland, Sörloth'u övdü Haaland, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth hakkında açıklamalar yaptı. Genç yıldız, Sörloth'un fantastik işler yaptığını söyledi.

6 Henry Onyekuru: Premier Lig benim hayalim Galatasaray'ın başaralı oyuncusu Henry Onyekuru, kariyeriyle ilgili samimi bir röportaj verdi. Nijeryalı oyuncu, "Tekrar Premier Lig'e döneceğim, çünkü bu hayallerimden biri" ifadesini kullandı.

7 Beşiktaş'ta Elneny ve Ljajic'ten yönetime maaş tepkisi Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Muhamed Elneny'den, maaşlarını düşürmek isteyen yönetime "Önce alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim" yanıtı geldi.

8 Başakşehir, 'sosyal mesafe kuralını' önemsemedi B.Münih'te Müller'in sözleşmesi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. B.Şehir'de ise Sekou Bangoura'yla yapılan anlaşmada yakın temas halinde olunması dikkatlerden kaçmadı.

9 UFC'yi korona da durduramadı UFC'in (Ultimate Fighting Championship), koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edeceği açıklandı.