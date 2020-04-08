Sergen Yalçın evde transfer listesi oluşturuyor

Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu günleri futbolcu izleyerek geçirdiği öğrenildi.
WYSCOUT KULLANIYOR
Yalçın'ın dünyanın en büyük futbol veritabanı olan Wyscout programını kullandığı belirtildi.
Programda binlerce futbolcuya ait videolar, istatistikler ve çeşitli tanıtıcı bilgiler yer alıyor.
LİSTE OLUŞMAYA BAŞLADI
47 yaşındaki teknik adamın tüm pozisyonlar için yetenekli oyuncular baktığı ve bazı isimleri şimdiden transfer listesine eklediği bildirildi.