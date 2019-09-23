Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona ererken Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı ekipten Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'ın birçok pozisyondan faydalanamadığı maçta Yeni Malatyaspor, 89. dakikada Guilerme'nin golüyle 1 puanı kurtardı.

"ÖMER BAYRAM KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Galatasaray'ın yardımcı hocası Levent Şahin hakem hatalarından dert yanarak şöyle konuştu: "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsettiğimiz zaman ceza alıyoruz. O yüzden çok fazla bir şey demek istemiyorum. Düdük çaldıktan sonra topa vurulan birkaç pozisyon var. Bazı pozisyonlarda bize göre verilen yanlış kararlar var. Sırtı dönük santraforun stoperle girdiği mücadelede aleyhimize verilen kararlar var"

Şahin'in bu açıklamalarına cevap veren Sergen Yalçın, hakem hatalarından Galatasaray'ın değil Malatyaspor'un mağdur olduğunu dile getirdi.

Ömer Bayram'ın atılması gerektiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Net söylemiyorum, uzaktım göremedim ama Ömer Bayram'dı herhalde Guilherme'ye yaptığı faulde ikinci sarı karttan yüzde yüz atılması gerekiyordu. Galatasaray'ın hakemden sızlanmasını gerektirecek hatalar olmadı."

Sergen Yalçın: Galatasaray hakem diye sızlanmasın

