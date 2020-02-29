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Sergen Yalçın ile Halis Özkahya barıştı

Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde hakem Halis Özkahya ile tartışan Sergen Yalçın, dün akşam hakemin yanına giderek aradaki buzları eritti.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın ile Halis Özkahya barıştı
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Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, kaptan Burak'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde Halis Özkahya ile tartışan ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Sergen Yalçın, 4 maç ceza almıştı.

ELİNİ SIKTI

O olayın ardından uzun süredir konuşmayan Özkahya ile Yalçın, maç sonu buzları etti. Soyunma odasına giderken tokalaşan ikilinin bir süre sohbet ettiği görüldü.

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